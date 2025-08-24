একাত্তর ইস্যুতে ইসহাক দারের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন তৌহিদ হোসেন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত ইস্যুতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত নন। দুই দেশের অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে আগামী দিনে উভয় পক্ষই আলোচনা চালিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি।
রোববার (২৪ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা জানান।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত ইস্যু সমাধান হয়ে গেছে।
তৌহিদ হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আপনি কি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত?
এ প্রশ্নের উত্তরে তৌহিদ হোসেন বলেন, না, একমত নই। আমরা বৈঠকে পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত ইস্যুতে নিজ নিজ অবস্থান ব্যক্ত করেছি। তবে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দুই পক্ষই একমত হয়েছি।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে আলোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৫৪ বছরের অমীমাংসিত ইস্যু একদিনে সমাধান হয়ে যাবে না। যে মিটিংটা ১৩ বছর পর হয়েছে, এখানে বসে এক ঘণ্টায় সমাধান করে ফেলব, আপনারা এটা আশা করবেন না।
তিনি বলেন, আমরা পরস্পরের অবস্থানটা তুলে ধরেছি। আমরা একটা বিষয়ে একমত হয়েছি, এসব ইস্যুর সমাধান হলে আমরা সামনে এগোতে পারবো। দুই পক্ষই একমত হয়েছি, এই ইস্যুতে আগামীতে কথা বলব।
চীনা উদ্যোগে ত্রিপক্ষীয় জোটের ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ছে কি না জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, না। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে চীনের উৎসাহ আছে, পাকিস্তানেরও আছে। তবে আগের সরকারের আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ইচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল। আমরা চাই অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গেও তেমন থাকবে।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে ১৯৭১ সালের গণহত্যা প্রসঙ্গ উঠেছিল কি না জানতে চাইলে তৌহিদ হোসেন বলেন, বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দিন।
এর আগে রোববার সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত ইস্যু দুবার সমাধান হয়ে গেছে।
তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ও ২০০২ সালে পারভেজ মোশাররফের সফরে দুঃখ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সমাধান হয়েছে। ইসলাম বলছে, হৃদয় পরিষ্কার করতে। আপনারা আপনাদের হৃদয় পরিষ্কার করুন। আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
ঢাকা সফরের প্রথম দিন শনিবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বিএনপি, জামায়াতে ইসলাম ও এনসিপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ ছাড়া পাকিস্তান হাউজে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিন রোববার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।