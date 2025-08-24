যশোর বিএনপির তারুণ্যের প্রতীক অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের জন্মদিনে শুভেচ্ছার জোয়ার

যশোর বিএনপির তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়—সর্বত্র এখন আলোচনার কেন্দ্রে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলাম এবং বিএনপির ভাইস–চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নার্গিস বেগমের কনিষ্ঠ পুত্র অমিতের জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বইছে শুভেচ্ছার জোয়ার। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ফোরাম—সবখানেই নেতাকর্মীরা তাকে তারুণ্যের আইকন, আগামী দিনের নেতৃত্বের ভরসা ও যশোর বিএনপির আশার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করছেন।
শিক্ষাজীবনের শুরু যশোর সেক্রেড হার্ট জুনিয়র হাই স্কুলে। এরপর ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের পর নর্থ–সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্সে এমবিএ সম্পন্ন করেন তিনি। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি ছাত্রাবস্থায় থেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ফলে একদিকে মেধা, অন্যদিকে সাংগঠনিক দক্ষতা—দুইয়ের সমন্বয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তৃণমূলের কাছে আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠেন।
বর্তমানে তিনি বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি এসেছে। তৃণমূল নেতাকর্মীদের দাবি, অমিতের নেতৃত্বে বিভাগীয় বিএনপি নতুন করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। রাজনীতির মাঠে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কর্মীবান্ধব, আপোষহীন ও আন্দোলনমুখী নেতা হিসেবে।
যশোর বিএনপির অনেক নেতাকর্মী মনে করেন, আশির দশকে দলের ক্রান্তিকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে তরিকুল ইসলাম যে দৃঢ় নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, অমিতের মাঝেও সেই নেতৃত্বগুণের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তৃণমূল নেতারা বলছেন, রাজপথের লড়াইয়ে সাহসী ভূমিকা রাখা থেকে শুরু করে কর্মীদের সুখ–দুঃখে পাশে থাকা—সবক্ষেত্রেই তিনি পরীক্ষিত। বিশেষ করে যশোর-৩ আসনের মানুষজন তাকে ভবিষ্যতের সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চায়।
তার জন্মদিন ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একের পর এক শুভেচ্ছা বার্তা ভেসে আসছে। স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীরা নানা বার্তায় তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কেউ লিখেছেন— “যশোর বিএনপির আশা ও তারুণ্যের প্রতীক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, আগামী দিনের রাজনীতির আলোকবর্তিকা।”
অন্য আরেকজন কর্মী লিখেছেন— “অমিত ভাই আমাদের প্রেরণা, তার নেতৃত্বেই আমরা ভবিষ্যতের আন্দোলনে বিজয়ী হব।”
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিএনপির ভেতর নতুন প্রজন্মের যে নেতৃত্ব গড়ে উঠছে, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত তার অন্যতম মুখ। তিনি যেমন শিক্ষায় উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন, তেমনি পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে ভবিষ্যতে জাতীয় নেতৃত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।
তারুণ্যের এই প্রতীককে ঘিরে তৃণমূলের প্রত্যাশা ক্রমশই বাড়ছে। আর জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যা সেই প্রত্যাশাকেই যেন নতুন করে সামনে নিয়ে এলো।