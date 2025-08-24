শার্শায় বন্যায় কবলিত মানুষের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খুললেন উপজেলা প্রশাসন

শার্শা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বন্যায় তিগ্রস্ত ও দুর্গত মানুষের জরুরি আশ্রয় প্রদানের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খুলেছে,এবং পানিবন্দী মানুষকে আশ্রয়,স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। রোববার (২৪ শে আগস্ট ) দুপুর ২ টার সময় ৯ নং উলাশী ইউনিয়ন এর ৬নং ওয়ার্ডের কন্যাদহ গ্রামের দাখিল মাদ্রাসায় আশ্রয় কেন্দ্রে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বন্যায় কবলিত মানুষদের কে শুকনো খাবার প্রদান করা হয়।

শার্শা উপজেলা বিএনপির শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শহিদ আলী বলেন, ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এই পদপেগুলি বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং তিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উপজেলা প্রশাসন সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে।

শার্শা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান বলেন, যে সব মানুষের ঘরবাড়ি পানিতে তলিয়ে গেছে তাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। শার্শার প্রতিটি ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য আশ্রয় নিতে জরুরী ০১৭১১৯৯১৬৮৪ মোবাইল নাম্বার ও দেওয়া হয়েছে। কোন মানুষ যাতে পানিবন্দি অবস্থায় ঘরে আটকে না থাকে তার জন্য আশ্রয় কেন্দ্র গুলো প্রস্তুত রাখা হয়।

এবং এই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে পানিবন্দী মানুষ,যাদের ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে,তাদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। উপজেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ মোকাবিলায় সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছে। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে যেকোনো সময় মানুষ আশ্রয় নিতে পারে।

