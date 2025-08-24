যশোর -৬ কেশবপুর আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রাখার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

কেশবপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত যশোর – ৬ আসনের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে কেশবপুর উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন।
জানা গেছে, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির (বিএমজেপি) সভাপতি সুকৃতি কুমার মন্ডল সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে যশোর-৩ ও যশোর-৬ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্গঠনের জন্য আবেদন করেন। তার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আগামীকাল ২৫ আগস্ট শুনানির দিন ধার্য করেছে। এর প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে যশোর-৩ ও যশোর-৬ আসনের সাধারণ ভোটাররা। ইতিমধ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, সাংবাদিক সমাজসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মিছিল, মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সদস্য ও কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন আজাদের নেতৃত্বে রোববার সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নির্বাচন অফিস ঘেরাও এবং স্মারকলিপি দিয়েছে যশোর-৬ আসনের ভোটাররা। এসময় নের্তৃবৃন্দ বলেন, আসন পুনর্বিন্যাসের নামে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে একটি পক্ষ যশোরের চিরায়ত নির্বাচনী সংস্কৃতি, পরিবেশ ও সম্প্রীতিকে বিনষ্টের চক্রান্ত করছে। তারা আসন্ন নির্বাচন ভন্ডুল করতে চায়। এটা কোনভাবেই জনগণ মেনে নেবে না। সীমানা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নের্তৃবৃন্দ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কেশবপুর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, কেশবপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র আব্দুস সামাদ বিশ্বাস, কেশবপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলাউদ্দিন আলা, কেশবপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শেখ শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।
উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবীর ,পাজিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন মুকুল স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শামসুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ। অপরদিকে বেলা ১টার পর
কেশবপুর উপজেলা বিএনপির অঙ্গ সংগঠন ও সাধারণ ভোটারদের উপস্থিতিতে প্রধান সড়কে বিশাল এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অপর দিকে সকালে যশোর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট উপজেলা বণিক সোসাইটি যশোর -৬ কেশবপুর আসনের অখন্ডতা বজায় রেখে ভোট অনুষ্ঠানের দাবিতে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেশবপুর উপজেলা বণিক সিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির প্রমুখ।