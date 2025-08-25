যশোর প্রেস ক্লাবে সহকারী শিক্ষকের সংবাদ সম্মেলন

যশোর, সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫: যশোরের চৌগাছার কুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. সোহেল আক্তার (২৯) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (টিইও) মো. মোস্তাফিজুর রহমান (৪৫), সাংবাদিক আজিজুর রহমান (৪৭) এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের বিরুদ্ধে হামলা, হুমকি ও প্রমাণ নষ্টের অভিযোগ তুলেছেন। সোমবার দুপুরে যশোর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন।
সোহেল আক্তার জানান, গত ১৮ আগস্ট দুপুর ১টা ১০ মিনিটের দিকে চৌগাছা উপজেলা পরিষদের বন্ধ গেটের সামনে মিজান কম্পিউটার দোকানের কাছে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পড় ও লাঠি দিয়ে মারধর করে। এতে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলাফোলা দাগ ও ডান চোখের ওপরে রক্তাক্ত জখম হয়। হামলাকারীরা গালিগালাজের পাশাপাশি হুমকি দিয়ে বলে, “বাড়াবাড়ি করলে খুন-জখম করা হবে।”
তিনি আরও বলেন, ঘটনার কিছুক্ষণ পর দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে তিনি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী শিক্ষা অফিসারদের কক্ষে আশ্রয় নেন। এ সময় সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. নেছার আলী, মো. জাকির হোসেন, মো. রাশিদুল ইসলাম, অফিস সহকারী ইমামুল ও হিসাব সহকারী মো. শরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, পরবর্তীতে সেখানে গিয়ে সাংবাদিক আজিজুর রহমান তার পেটে একাধিকবার লাথি ও দুইটি চড় মারেন। ঘটনাস্থলে টিইও মো. মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত থাকলেও তিনি বাধা দেননি।
সংবাদ সম্মেলনে সোহেল আক্তার বলেন, ঘটনার পর প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে অফিসে ফিরে তিনি সিসিটিভি ফুটেজ চাইলে টিইও জানান, “মামলা হলে পুলিশ চাইলে দেওয়া যাবে, এখন দেওয়া সম্ভব নয়।” এতে তিনি ‘ঘটনা আড়াল ও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা’ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।
এ ঘটনায় তিনি চৌগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং আইনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
অভিযোগ প্রসঙ্গে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং সাংবাদিক মো. আজিজুর রহমানের তাৎক্ষণিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে চৌগাছা থানায় অভিযোগ দাখিলের বিষয়টি সোহেল আক্তার নিজেই নিশ্চিত করেছেন।