বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রূপদিয়া খাদ্য গুদামের লেবার সর্দারের মৃত্যু!

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত
যশোর সদর উপজেলার রূপদিয়া খাদ্য গুদামের লেবার সর্দার আলমগীর হোসেন (৫২) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলমগীর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর-আন্দুলিয়া গ্রামের মৃত মতিয়ার রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে গুদাম ইনচার্জ সাবিনা ইয়াসমিন জানান, ঘটনার দিন তিনি জেলা অফিসে ছিলেন অফিস স্টাফদের মারফতে জানতে পারেন গুদামের একটি বাল্ব নষ্ট হয়ে আছে তিনি একজন ইলেকট্রিশিয়ান ডেকে তা পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। কিন্তু লেবার সর্দার আলমগীর নিজেই বিদ্যুতের পিলারে উঠে বাল্ব লাগানোর চেষ্টা করেন।

এসময় হঠাৎ বিদ্যুতের সংস্পর্শে তিনি নিচে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনা শুনে তাৎক্ষণিক সে ঘটনাস্থলে হাজির হন। এদিন রাত ৯টার দিকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

