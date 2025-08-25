যশোরের বর্ষীয়ান সাংবাদিক রুকুনউদ্দৌলাহর শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

যশোরের বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও দৈনিক সংবাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌলাহর শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১ টায় প্রেসক্লাব যশোর আরএম সাইফুল আলম মিলনায়তনে এই শোকসভায় বক্তারা বলেন, রুকুনউদ্দৌলাহ্ শুধু সাংবাদিকতা করেননি। তিনি সাংবাদিকতা শিখিয়েছেন। যশোরের অনেক সাংবাদিকদের গুরু। তার হাত ধরে অনেকে সাংবাদিকতা শিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।
বক্তারা বলেন, যশোরের যে দুই-তিনজন সাংবাদিককে সারাদেশের সাংবাদিকরা চিনতেন রুকুনউদ্দৌলাহ তার মধ্যে একজন। সাংবাদিকতার কারণেই সারা দেশে তার পরিচিতি ছিল। পাঠক ছিল। তিনি দৈনিক সংবাদে ‘গ্রাম গ্রামান্তরে’ কলাম লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। গুণী এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা তার লেখা পড়লেই বুঝতে পারবো তিনি কত বড় মাপের সাংবাদিক ছিলেন।
বক্তারা আরো বলেন,রুকুনউদ্দৌলাহ ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী মানুষ। তিনি ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। বেছে নিয়েছেন সাংবাদিকতা। কিন্তু সমস্ত অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লড়েছেন। তিনি এই শহরের ঐতিহ্য রক্ষা, নদী রক্ষাসহ জনগণের দাবিতে ছিলেন সোচ্চার।
শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন। বক্তব্য রাখেন যশোর সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি ও প্রয়াত রুকনউদ্দৌলাহর অগ্রজ দৈনিক কল্যাণের সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা একরাম-উদ-দ্দৌলা, যশোর সংবাদপত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও গ্রামের কাগজ সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন, দৈনিক লোকসমাজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবির নান্টু, প্রেসক্লাব যশোরের সহসভাপতি ওহাবুজ্জামান ঝন্টু,যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের ( জেইউজে) সভাপতি সাজেদ রহমান বকুল,সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামান, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দিনু আহমেদ,
প্রেসক্লাব যশোরের কোষাধ্যক্ষ জাহিদ আহমেদ লিটন কার্যনির্বাহী সদস্য হাবিবুর রহমান মিলন প্রমুখ।
শোকসভা সঞ্চালনা করেন প্রেসক্লাব যশোরের সাধারণ সম্পাদক এসএম তৌহিদুর রহমান। শোকসভায় তার কন্যা মিষ্টি ও জামাতা রাকিবুল আলম উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে মরহুমের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।
বক্তারা প্রয়াত রুকুনউদ্দৌলাহ্’র সাংবাদিকতা জীবনের বিভিন্ন দিক ও মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, রুকুনউদ্দৌলাহ্ তার লেখনী ও কলামের মাধ্যমে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন এবং তার মৃত্যুতে যশোর প্রেসক্লাবসহ গোটা সাংবাদিক সমাজে এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সভা শেষে দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা মোক্তার আলী।
এছাড়াও, প্রয়াত রুকুনউদ্দৌলাহ্’র পরিবারের উদ্যোগে এদিন বাদ আছর শহরের খালধার রোডস্থ আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।