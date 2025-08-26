যশোরে ডিবি পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ দুই যুবক আটক

শহিদ জয়, যশোর: যশোর ডিবি পুলিশের অভিযানে বিদেশি পিস্তল, দুই টি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলিসহ দুই যুবককে আটক করেছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া এলাকায় একটি কাভার্ডভ্যানের গতিরোধ করে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলো, যশোরের শার্শা উপজেলার ভবেরবেড় গ্রামের আব্দুল আওয়ালের ছেলে ফরহাদ হোসেন (৩২) ও আফজাল বিশ্বাসের ছেলে সাকিব হোসেন (১৯)।
ডিবি পুলিশের ওসি মঞ্জুরুল হক ভুঁঞা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির একটি টিম যশোর ঝিনাইদহ মহাসড়কের চাঁচড়া বিএডিসি অফিসের সামনের সড়কে অবস্থান নেয়। এসময় বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা একটি কাভার্ডভ্যানের গতিরোধ করে তারা। এরপর চালক ফরহাদ ও তার সঙ্গী সাকিবকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তারা সিটের নিচে বিশেষ কায়দায় লুকানো অবস্থায় আমেরিকার তৈরি একটি পিস্তল, দুটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেন।
ওসি মঞ্জুরুল হক ভুঁঞা আরো জানান, আটককৃতরা জানিয়েছে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ বেনাপোল থেকে অস্ত্র বহন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসীদের কাছে পৌঁছে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।