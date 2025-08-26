স্থায়ী গুম কমিশন গঠনের দাবি তাসনিম জারার

স্থায়ী গুম কমিশন গঠনের দাবি তাসনিম জারারমায়ের ডাক আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে স্থায়ী গুম কমিশনের দাবি জানান তাসনিম জারা রাষ্ট্র নাগরিকদের গুম করছে এবং সব শক্তি দিয়ে ঘটনা ঢাকার চেষ্টা করছে, এমন অভিযোগ করেছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে মানবাধিকার সংগঠন ‘মায়ের ডাক’ আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে তিনি এ দাবি করেন।

একইসঙ্গে স্থায়ী গুম কমিশন গঠনের দাবি জানান।
তাসনিম জারা বলেন, গুম হওয়া পরিবারের মানুষরা প্রতিনিয়ত শঙ্কার মধ্যে থাকে। অভ্যুত্থানের পরেও রাষ্ট্র কিংবা প্রশাসন তাদের সন্ধান দিতে পারছে না, যা একটি বড় ব্যর্থতা। এনসিপি সবসময় গুম হওয়া পরিবারগুলোর পাশে থাকবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, গুম হওয়া ব্যক্তিদের তথ্য সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সুষ্ঠু বিচার হওয়া প্রয়োজন।

গুমের ঘটনাগুলো তদন্তের জন্য একটি স্থায়ী গুম কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে তাসনিম জারা বলেন, কমিশনের কাছে সব রেকর্ডে প্রবেশাধিকার থাকতে হবে যেন তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। নষ্ট হওয়া তথ্য উদ্ধার করতে হবে এবং যেগুলো উদ্ধার সম্ভব নয় সেগুলো কীভাবে ধ্বংস হলো তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।

