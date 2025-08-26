বেনাপোল কাস্টমস হাউসে শৃঙ্খলাভঙ্গ: সিপাহি বরখাস্ত, দুই কর্মকর্তা শোকজ

বেনাপোল কাস্টমস হাউজে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এক সিপাহিকে সাময়িক বরখাস্ত ও দুইজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে শোকজ করা হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট (রোববার) কাস্টমস হাউজের কমিশনার খালিদ মোহাম্মদ আবু হোসেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বরখাস্তকৃত সিপাহি হলেন রায়হান আহমেদ। শোকজপ্রাপ্ত দুই কর্মকর্তা হলেন—
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এফএম ফয়সাল সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা খায়রুজ্জামান।
সূত্র জানায়, গত ২১ আগস্ট কাস্টমস-বিজিবি যৌথ এক্সিট পোস্টে কর্তব্যরত অবস্থায় সিপাহি রায়হান আহমেদ ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ির নম্বর পরিবর্তন করে লিপিবদ্ধ করেন। সংশ্লিষ্ট গাড়ির নম্বর ছিল খুলনা মেট্রো-১১-১২৪৪। কিন্তু তিনি তা খুলনা মেট্রো-১১-১২৪২ হিসেবে এন্ট্রি দেন।
ঘটনার পর তদন্তে বিষয়টি প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট দুইজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) প্রদান করে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ঘটনায় অভ্যন্তরীণ তদন্ত চলমান রয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।