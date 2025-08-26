নানান অভিযোগে কালিগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের নেতাদের কারণ দর্শানো নোটিশ

কালিগঞ্জ ( সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি: ছাত্রদলের দায়িত্বে থেকে ক্ষমতার অপ-ব্যবহারে আহবায়ক ও সদস্য সচিবকে কারণ দর্শানোর নোটিশ। পদে থেকে সা্ংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ৪৮ঘন্টার মধ্যে কেন্দ্রিয় ছাত্রদলের কার্যালয়ে স্বশরীরে হাজীর হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ। জানতে চাওয়া হয়েছে কেনো স্থায়ী সা্ংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেনো নেওয়া হবেনা। গত ২৩/০৮/২৫ তারিখে কেন্দ্রিয় ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এ নোটিশ প্রদান করা হয়।
জানাগেছে, সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আবু ফরহাদ সাদ্দাম ও সদস্য সচিব শেখ পারভেজ ইসলামকে স্বশরীরে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশের নোটিশ পাওয়ার পরে উপজেলা এলাকাজুড়ে ৫আগষ্টের পরের না জানা অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে।
উপজেলা পরিষদের পুকুরের মাছ লুট, বালিরগাদা দখল, ব্যবসায়ীর দোকানে তালা, ঘের দখল, জমি দখল, কলেজে ক্ষমতা দেখিয়ে চাঁদাবাজী, নিজনামে ডিলারী লাইসেন্স নেওয়াসহ নানান অপকর্মে জড়িত থেকে নিজ দলের ভাবমুর্তী ক্ষুন্ন করার কারণেই অল্প সময়ের মধ্যে শেখ পারভেজ আলম ক্ষমতাবান ও বিতর্কিত হয়ে উঠে।
তবে কারণ দর্শানোসহ এসব বিষয়ে কথা হলে উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আবু ফরহাদ সাদ্দাম বলেন আমার সদস্য সচিব কিছু কিছু জড়িত থাকতে পারে কিন্ত আমি ষড়যন্ত্রের স্বীকার।