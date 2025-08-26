শার্শা সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৭ বাংলাদেশি আটক

যশোরের শার্শা উপজেলার কায়বা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় বাংলাদেশি ৭ জন নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সোমবার রাত ১১টার দিকে কায়বা গ্রামস্থ পূর্ব রুদ্রপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী রয়েছেন। তারা হলেন রথিন্দ্রনাথ গাইনের ছেলে হৃদয় গাইন (২৩), শিশির মন্ডল, সুজিত মন্ডল (৩৪), শ্রীকান্ত গাইনের ছেলে কুমার জিন্দ্র গাইন (৫০), কলিন্ড মন্ডলের ছেলে পাঞ্চু মন্ডল (৩৬), মৃত সুশান্ত নন্দীর মেয়ে পুতুল (২০), বিনয় অধিকারীর মেয়ে তৃষ্ণা অনুকারী (১৭) এবং মৃত শামসুর শেখের মেয়ে ছবুরণ বেগম (৪৫)।
বিজিবি সূত্র জানায়, আটককৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশি ৩,০০০ টাকা, ভারতীয় ৮,০০০ রুপি এবং ৭টি মোবাইল ফোন (৪টি স্মার্টফোন ও ৩টি বাটন ফোন) জব্দ করা হয়েছে।
খুলনা ব্যাটালিয়ন (২১ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির কায়বা বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নেয়। এসময় অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়।
তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি নজরদারি ও টহল তৎপরতা জোরদার করেছে এবং সীমান্তবর্তী জনগণকে নিয়মিতভাবে সচেতন করা হচ্ছে। আটককৃতদের মালামালসহ শার্শা থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।