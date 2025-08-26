ফুলবাড়ি অভ্যুত্থান দিবসে যশোরে বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

ফুলবাড়ি অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে যশোরে বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ (বিকমল) জেলা কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুর ১২টায় যশোর সরকারি এমএম কলেজ প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিকমল জেলা সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড তসলিম উর রহমান। তিনি বলেন, “২০০৬ সালের ফুলবাড়ি অভ্যুত্থানে কৃষক-শ্রমিক জনতার রক্তে হাত রাঙানো মাহমুদুর রহমান ও চারদলীয় জোট সরকার জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি করেছিল। এশিয়া এনার্জির সঙ্গে করা চুক্তিতে দেশের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি; বরং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে পরিবেশ ও ফসলি জমি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। জনতার প্রতিবাদে গুলি চালিয়ে চারজনকে হত্যা করা হয়, অসংখ্য মানুষ আহত হয়। শহীদদের রক্তের বিনিময়ে যে ৬ দফা চুক্তি হয়েছিল তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, “পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসা সরকারও সেই চুক্তি বাতিল করেনি, বরং কৃষক-শ্রমিক জনতার স্বার্থ উপেক্ষা করেছে।”

সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড জিল্লুর রহমান ভিটু শপথ বাক্য পাঠ করান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতা কমরেড পলাশ বিশ্বাস, শহর কমিটির নেতা কমরেড শেখ আলাউদ্দিন, কমরেড হাবিবুর রহমান মোহনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

