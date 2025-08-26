চৌগাছা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় ও অনুদান বিতারণ করেন- ডাঃ ফিরদ

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় জামায়াত ইসলামী মোননিত যশোর-২ (চৌগাছা -ঝিকরগাছা) আসনের সাংসদ সদস্য প্রার্থী ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ প্রেসক্লাবে সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা ও অনুদান বিতরণ করেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগষ্ট) বিকাল ৩ টার প্রেসক্লাবের নিজ কার্যালয় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রেসক্লাবে সভাপতি অধ্যক্ষ আবু জাফরের সভাপতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর-২ (চৌগাছা-ঝিকরগাছা) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদসদস্য প্রার্থী বিশ্ব বিখ্যাত শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা.মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ।
প্রেসক্লাবে সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথিরে উপস্থিত ছিলেন ব উপজেলা জামায়াত ইসলামের আমির মাওঃ গোলাম মোরশেদ ও সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াত ইসলামের নায়েবে আমির নুরুল আমিন, সহকারী সেক্রেটারি মাস্টার কামাল আহমেদ ও গ্যাস উদ্দিন,জামায়াত ইসলামের পৌর আমির আব্দুল খালেক,
সিনিয়র সহ-সভাপতি রহিদুল ইসলাম খান , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার , এমএ রহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামলদত্ত, কোষাধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান মুক্ত, সহ-কোষাধ্যক্ষ কালিমুল্লাহ সিদ্দিক, দপ্তর সম্পাদক রায়হান, সহ-দপ্তর সম্পাদক লাভলুর রহমান, প্রকাশনা সম্পাদক প্রভাষক আজিজুর রহমান (সহ-প্রকাশনা আবু হানিফ, সাহিত্য সম্পাদক আবু জাফর বিশ্বাস, সহ-সাহিত্য সম্পাদক মিজানুর রহমান,সাংস্কৃতিক সম্পাদক ড. আব্দুস শুকুর, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাস্টার আজম আশরাফুল, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল মান্নান ,
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক নাকিব খান, ধর্ম সম্পাদক আব্দুল কাদের, সহ-ধর্ম সম্পাদক আব্দুল কাদের, পত্রিকা বিষয়ক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কামাল সদস্য অধ্যাপক আবুল কাশেম, জাহিদ হাসান, ফয়সাল আহমেদ, জাহাঙ্গীর আলম, ফখরুল ইসলাম সহ কোন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন মতবিনিময়ে সভা শেষে প্রধান অতিথি জামায়াত ইসলামে এমপি পদপ্রার্থী ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ তিনি প্রেসক্লাব নির্মাণে ২ লক্ষ টাকা অনুদান দেন।