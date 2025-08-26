রাজপথের লড়াকু রুমিন আপাকে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে: হাসনাত

বিএনপি নেত্রী রুমিন ফারহানাকে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ মায়ের ডাকের উদ্যোগে আয়োজিত ‘গুমের স্মৃতির আলোকচিত্রমালা’ শীর্ষক প্রদর্শনী পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন।

হাসনাত বলেন, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন রাজপথে লড়াই করা আমাদের রুমিন আপাকে সাইবার বুলিং করা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে ওনাকে নিয়ে বাজে কমেন্ট করা হচ্ছে। আমি আহ্বান জানাবো, এ ধরনের চর্চা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। কোনো রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা, নারীকে নিয়ে কোনো বাজে মন্তব্য করা, শুধু মতপার্থক্যের কারণে সিলেক্টিভভাবে কাউকে আক্রমণ করা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ’

তিনি বলেন, ‘আমাদের মতপার্থক্য থাকবে, ভিন্ন মত থাকবে এবং সেগুলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হবে। আমরা ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ছোট ছোট পার্থক্য ভুলে গিয়ে একটা বেটার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। ’

