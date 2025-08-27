রূপদিয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এড. জলিল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত!

রাসেল মাহমুদ: যশোরের রূপদিয়া ওয়েল ফেয়ার একাডেমি ফুটবল মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা এড. জলিল স্মৃতি চারদলীয় মিনিবার ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। রনি স্মৃতি সংঘ (আন্ধারী বটতলা) রূপদিয়ার আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে স্থানীয় ফুটবল প্রেমীদের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সেমিফাইনালে শক্তিশালী রনি স্মৃতি সংঘ ২-০ গোলে পরাজিত করে কুশলী ঘোড়াগাছা একাদশকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দুরন্ত ডা. রোস্তম আলী ফুটবল একাডেমি শক্তিশালী জিরাট একাদশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।
রোমাঞ্চকর ফাইনালে ডা. রোস্তম আলী ফুটবল একাডেমি ১-০ গোলে পরাজিত করে স্বাগতিক রনি স্মৃতি সংঘকে। বিজয়ী দলের খেলোয়াড় রাসেল অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য নির্বাচিত হন ম্যান অব দ্যা ফাইনাল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থেকে বিজয়ী ও রানারআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। স্থানীয় ক্রীড়ামোদীরা জানান, এ ধরনের আয়োজন তরুণদের খেলাধুলায় আগ্রহী করে তোলে এবং সুস্থ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।