ভারতে বিভিন্ন মেয়াদে জেল খেটে বেনাপোল দিয়ে দেশে ফিরল ১৭ শিশু কিশোর ও কিশোরী

অবৈধ পথে ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন মেয়াদে জেল খেটে বিশেষ ট্রাভেলস পারমিটের মাধ্যেমে দেশে ফিরল ১০ শিশু কিশোর ও ৭ জন কিশোরী সহ মোট ১৭ জন। বুধবার বকিাল ৫টার সময় ভারতীয় ইমিগ্রেশন পুলিশ বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় শার্শা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মো: নিয়াজ মাখদুম উপস্থিত ছিলেন।
ফেরত আসারা হলো:- গাজীপুর জেলার দেলোয়ার হোসেন এর মেয়ে দিপা, চাপাইনওয়াবগঞ্জ জেলার রফিকুল ইসলাম এর ছেলে মইন খান,হবিগঞ্জ জেলার মাহবুব আলম এর ছেলে নুর আলম, গোপালগঞ্জ জেলার দিলিপ মন্ডল এর ছেলে হৃদয় মন্ডল, কুষ্টিয়া জেলার ইউসুফ সেখ এর ছেলে ইমরান শেখ, লক্ষীপুর জেলার ইউসুফ মিয়ার ছেলে মেহেদী হাসান,খুলনা জেলার ইয়াসিন আরাফাত এর ছেলে নাহিদ মোরল, নড়াইল জেলার গিয়াস সেখ এর ছেলে ফয়সাল সেখ,বাগেরহাট জেলার বিল্লাল হাওলাদার এর ছেলে রানা হাওলাদার, লালমনির হাট জেলার মনিন্দ্রনাথ রায় এর মেয়ে মল্লিকা রানী,কিশোরগঞ্জ জেলার কামাল উদ্দিন এর মেয়ে সামিরা আক্তার, রাঙামাটি জেলার সাইদুর এর মেয়ে সারা জান্নাত,লক্ষীপুর জেলার ইউসুফ এর মেয়ে ইমু খাতুন,পাবনা জেলার আমিরুল ইসলমাম এর মেয়ে মিথিলা রহমান, বাগেরহাট জেলার মন্টু জমাদ্দার এর ছেলে সাইম জমাদ্দার, নওগা জেলার সাহানুর সরদার এর ছেলে কমল সরদার, পাবনা জেলার জাহাঙীর হোসেন এর মেয়ে নুরজাহান খাতুন।
ফেরত আসা শিশু কিশোর কিশোরীদের বয়স ৭ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে।
বেনাপোল ইমিগ্রেশন ওসি জানায় এরা বাবা মায়ের সাথে পাসপোর্ট ভিসা বাদে ভারত গিয়ে সে দেশের পুলিশের অভিযানে আটক হয়। এরপর তারা আদালতের মাধ্যেমে বিভিন্ন শেল্টার হোমে থাকার পর দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এর চিঠি চালাচালির মাধ্যেমে আজ বেনাপোল দিয়ে দেশে ফেরে। এরা সকলে দেড় থেকে ৩ বছর পর্যন্ত সেদেশে আটক ছিল। ইমিগ্রেশন এর আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাদের বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়।
ফেরত আসারা জানায় তারা ভারতের মোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গের রামকৃষ্ণ বিবেকানান্দ মিশন, লিলুয়া হোম,বহরামপুর মানসিক হাসপাতাল,সুকাইনা হোম,এশিয়ান সাইগো সেরেস্তা ২৪ পরগনা ,চিল্ড্রেন ফর গার্লস হোম নদিয়া, অবজারভিশন বয়েজ হোম নদিয়া,কাজিনজরুল ইসলাম বয়েজ হোম বহরামপুর, কিশোলয় চিল্ড্রেন হোম বারাসাত , আর কে ভি মিশন উত্তর ২৪ পরগনা, শহিদ বন্দনা স্মুতি বিহালা,ও লিলূয়া এস এস হোমে ছিলেন।
যশোর মহিলা আইনজীবি সমিতির রেখা রানী বলেন, ফেরত আসাদের মধ্যে থেকে আমরা ৭জনকে গ্রহন করে আমাদের হোমে রাখব। এরপর তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে হস্তান্তর করা হবে। রাইটস যশোর এর প্রতিনিধি শফি আহমেদ ও জাস্টিস ফর কেয়ার এর প্রতিনিধি বলেন আমরা ভারত থেকে ফেরত আসাদের মধ্যে থেকে ৫ জন করে গ্রহন করেছি এদের পরিবারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যেমে তাদের কাছে হস্তান্তর করব।
বেনাপোল পোর্ট থানা ওসি মো: রাসেল মিয়া বলেন, ভারত থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশী কিশোর কিশোরীদের বেসরকারী তিনটি এনজিওর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।