দু-একটি রাজনৈতিক দল পিআর নিয়ে মামারবাড়ি আবদার শুরু করছে: রিজভী

দু-একটি রাজনৈতিক দল পিআর নিয়ে মামারবাড়ি আবদার শুরু করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা বিএনপির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
রুহুল কবির রিজভী আরো বলেন- এস আলম শেখ হাসিনাকে আড়াই হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। আরও দুই হাজার কোটি টাকা দিতে চেয়েছে। এ অর্থ দিয়ে দেশে নাশকতা সৃষ্টি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও মক্কা-মদিনাতে আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয় খোলার কথা জানান তিনি।
সর্বশেষ রমজানের আগে জাতীয় নির্বাচন করে জনগণের ক্ষমতা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির এ নেতা।
দেওয়ানগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল মাঠে আমরা বিএনপি পরিবারের আয়োজনে অনুষ্ঠানটিতে বিএনপি’র মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল, কেন্দ্রীয় বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমনসহ দলীয় নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।
এরআগে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া জামালপুর জেলার শহীদ ও আহতদের পরিবারদের চিকিৎসা সহায়তা ও ইজিবাইক প্রদান করা হয়৷ এছাড়াও অনুষ্ঠানে জুলাই-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা বক্তব্য রাখেন।