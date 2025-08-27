যশোরে সদর উপজেলা বিএনপির যৌথসভা অনুষ্ঠিত

যশোর সদর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে আগামী ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) থেকে দুপুরে পর্যন্ত যশোর শহরের লালদিঘি পাড়স্থ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদার হোসেন খান।
সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম, যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও যশোর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি মিজানুর রহমান খান, সদস্য গোলাম রেজা দুলু, সদস্য কাজী আজম, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী আজমসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম তার বক্তব্যে বলেন, আগামী ৩১ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সদর উপজেলা বিএনপিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন,অতীতের মতো এবারও নেতাকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দলটি।