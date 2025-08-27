যশোরে নজরুলের ৪৯তম মহাপ্রয়াণ দিবস পালিত

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে যশোরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে নজরুল চেতনা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘অগ্নিবীণা’। বুধবার সন্ধ্যায় প্রেসক্লাব যশোরে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক আব্দুল খালেক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব গীতিকার কাসেদুজ্জামান সেলিম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান এবং প্রধান আলোচক ছিলেন প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোক সমাজ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবির নান্টু, কবি ও গবেষক ড. শাহনাজ পারভীন, যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ দিনু আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান মোর্শেদ আলম।

সাংস্কৃতিক পর্বে শিল্পীরা নজরুলের গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। শুরুতে পরিবেশিত হয় ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’। আবৃত্তি করেন নূরে জাকিয়া সুলতানা মিম এবং গান পরিবেশন করেন কুতুব উদ্দিন বিশ্বাস, নাসিমা ফেরদৌসী, আমিনুল ইসলাম লাভলু, ইমানা ফিহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমানকে সভাপতি ও দেওয়ান মোর্শেদ আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ‘অগ্নিবীণা’র ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন আতাহার রহমান, নজরুল ইসলাম বুলবুল, অ্যাডভোকেট আফরোজা বেগম, কুতুব উদ্দিন বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা বাবু, জাকিয়া সুলতানা মিম, আমিনুল ইসলাম লাভলু, ইলিয়াস শরীফসহ অনেকে।

