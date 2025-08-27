চৌগাছায় বিএনপির কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

শ্যামল দত্ত চৌগাছা যশোর প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় ১ নং ফুলসারা ইউনিয়ন বিএনপির কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৭আস্ট)বিকাল ৪ টার আফরা ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।
ফুলসারা বিএনপির সভাপতি মাস্টার আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিজানুর রহমান খান
ফুলসারা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জহরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও হাকিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মাসুদুল হাসান, উপজেলা বিএনপির সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইউনুচ আলী দফাদার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক ও এড্যাঃ আলীবুদ্দিন খান, যশোর জেলা মহিলা দলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আলেয়া বেগম,উপজেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আল মামুন, যুবদলের আহবায়ক এম মান্নান,কৃষক দলের সভাপতি আজগার আলী,
স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসান , ছাত্রদলের সদস্য সচিব মঈন হাসান রকি।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য আবু বকর,কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শাহানুর রহমান শাহিন,পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মঈন উদ্দিন মঈন, উপজেলা বিএনপির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক টিপুসুলতান,ফুলসা ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ ফুলসারা ইউনিয়ন ও মহিলা বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।