অবরুদ্ধ রেখে লতিফ সিদ্দিকীকে পুলিশে সোপর্দ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) অবরুদ্ধ রেখে আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ বেশ কয়েকজনকে পুলিশে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১১টার পর এ ঘটনা ঘটে।
সেখানে আওয়ামী লীগের গোপন বৈঠক চলছিল, এমন দাবিতে তাদের অবরুদ্ধ করা হয়।
জানা যায়, ডিআরইউতে ‘৭১ মঞ্চ’ নামে একটি সংগঠনের গোল টেবিল বৈঠক ছিল। সেখানে লতিফ সিদ্দিকী যোগ দেন। সাংবাদিক ও শিক্ষক পরিচয়ে আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হন।
এরপর উত্তেজিত জনতা তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। জনতার দাবি, সেখানে আওয়ামী লীগের গোপন বৈঠক চলছিল। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর একে একে তিনটি পুলিশের গাড়ি লতিফ সিদ্দিকীসহ বাকিদের নিয়ে যায়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) হাফিজ আল আসাদ আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটকদের শাহবাগ থানায় নেওয়া হবে।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাশেদ বলেন, ‘এখন তো এখান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। আমরা নিয়ে যাচ্ছি। পরে সিনিয়ররা সিদ্ধান্ত নেবেন। ’