বেনাপোলে রহস্যজনক গলায় ফাঁস দেওয়া যুবকের মরাদেহ উদ্ধার

বেনাপোল প্রতিনিধি: বেনাপোল পোর্ট থানার আলোচিত পুটখালী সীমান্ত থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২৮ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ৮ টার সময় ভারত সংলগ্ন ইছামতি নদীর পাশে বাংলাদেশ সীমান্তের চরের মাঠ থেকে এ লাশটি উদ্ধার হয়। তবে ওই যুবক কে কোথা থেকে এসে সীমান্তের এ দুর্গম এলাকায় ফাঁসিতে ঝুলে আত্নহত্যা করেছে এ নিয়েও চলছে নানা গুঞ্জন। ঘটনাস্থলে বেনাপোল পোর্ট থানা ওসি পরিদর্শন করেছেন।
পুটখালী সীমান্তের নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ব্যাক্তি জানায় ওই যুবকের গলায় ফাঁস রহস্যজনক। সে আদেও গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্নহত্যা করেছে না তাকে কেউ হত্যা করে গাছে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এটা রহস্যজনক। কারন এই সীমান্ত দিয়ে এখনো বড় বড় চোরাচালানী ব্যবসা হয়ে থাকে। এপথে বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণ ও ভারত থেকে ফেনসিডিল মদ অস্ত্র গরু আসে চোরাচালানিদের মাধ্যেমে। এ সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে ওই যুবককে আত্নহুতি দিতে হয়েছে তা তদন্ত করলে রহস্যজন মৃত্যুর থলের বিড়াল বেরিয়ে আসতে পারে। কারন এর আগেও এই সীমান্ত থেকে কোন সময় গাছে কোন সময় নদী থেকে বাংলাদেশীদের মৃত দেহ উদ্ধার হয়েছে।
বেনাপোল পোর্ট থানার এস আই খাইরুল ইসলাম বলেন অজ্ঞাত যুবকের মরাদেহ উদ্ধার করে যশোর মর্গে পাঠানো হয়েছে। তার নাম ঠিকানা পাওয়া যায়নি।
বেনাপোল পোর্ট থানার ওসি মো: রাসেল মিয়া বলেন ধারনা করা হচ্ছে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে। তার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। ময়না তদন্তর পর জানা যাবে সে কিভাবে মারা গেছে। যশোর পিবিআই এই অজ্ঞাত ব্যাক্তির মৃত্যুর রহস্য তদন্ত করবে বলে তিনি জানান।