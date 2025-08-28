নির্বাচনি রোডম্যাপে জাতির প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে: সালাহউদ্দিন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণায় জাতির প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। এর আগে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আসন্ন নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার বিষয়টিকে বিএনপি ইতিবাচক হিসেবে দেখছে জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, যথাযথ সময়ে রোডম্যাপটি ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের দিকে থেকেও একই রকম নির্দেশনা ছিল।

তিনি বলেন, এখন রোডম্যাপ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেওয়া হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ভোটের রোডম্যাপ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, মানুষ এখন নির্বাচনমুখী হচ্ছে। পুরো জাতি ভোটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন হলে দেশের অর্থনীতিতে বড় একটা পরিবর্তন আসবে। এখন রাজনীতির সময় শেষ হয়ে গেছে, জাতি গঠনের সময় এসেছে।

তিনি আরও বলেন, জনগণ জবাবদিহিমূলক সরকার চায়। ভোটের পর অর্থনীতির পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে। ১৮ মাসে ১ কোটি মানুষকে চাকরি দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে বিএনপির। তবে সব অংশীজনদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক নিবন্ধন বিষয়ে চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করার পরিকল্পনা রয়েছে ইসির।

এতে বলা হয়, নির্বাচনী আসনগুলোর চূড়ান্ত সীমানা ঘোষণা হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এ ছাড়াও সেপ্টেম্বরে শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হবে নির্বাচন বিষয়ক অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ। এটি শেষ হতে সময় লাগবে অন্তত দেড় মাস।

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR