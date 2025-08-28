সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানার নতুন অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমানের যোগদান

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

কালিগঞ্জ ( সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি
সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানার নতুন অফিসার ইনচার্জ হিসাবে যোগদান করেছেন মোহা: মিজানুর রহমান। তিনি একই জেলার শ্যামনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগষ্ট) বিকেলে নবাগত অফিসার ইনচার্জ বিদায়ী অফিসার ইনচার্জ মুহা: হাফিজুর রহমানের নিকট থেকে দায়িত্বভার গ্রহন করেন। খোঁজখবর নিয়ে জানাগেছে, জনস্বার্থে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত অফিস আদেশের মাধ্যমে উভয়কে পদায়ন করা হয়।

বিদায়ি অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ হাফিজুর রহমানকে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনে যোগদান করতে বলা হয়েছে।
বিদায়ী অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান বিগত দিনে নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR