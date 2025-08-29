বন্দরের এনসিটিতে এক দিনে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে রেকর্ড

দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার ইতিহাসে এক দিনে সর্বোচ্চ রেকর্ড পরিমাণ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে করেছে চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেড (সিডিডিএল)।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় মোট হ্যান্ডলিং ৫ হাজার টিইইউএস ছাড়িয়েছে।
এরমধ্যে ইমপোর্ট কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ২ হাজার ১০১ টিইইউস ও এক্সপোর্ট ২ হাজার ৯১৮ টিইইউস। সর্বমোট এক দিনে ৫ হাজার ১৯ টিইইউস হ্যান্ডলিং করেছে সিডিডিএল।
সূত্র জানায়, গত ৭ জুলাই থেকে সিডিডিএল চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি-২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর বার্থের অপারেটরের দায়িত্বভার নিয়েছে। এরপর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিং উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সিডিডিএলের কর্মকর্তা ও সদস্যরা জাহাজ পয়েন্ট, ডেলিভারি পয়েন্ট, অ্যাপ্রাইজমেন্ট পয়েন্ট, সিঅ্যান্ডএফ শেডসহ গেটগুলোতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করায় আগের তুলনায় কনটেইনার হ্যান্ডেলিং ত্বরান্বিত হয়েছে। আগে বিভিন্ন সময় সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে সিডিডিএলের অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সদস্যরা অত্যধিক দক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। চলতি মাসের ১-২৮ আগস্ট পর্যন্ত সিডিডিএলের পরিচালনায় এনসিটি-২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বর বার্থে মোট ১ লাখ ৯ হাজার ২১৭ টিইইউএস কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিদিন গড় হ্যান্ডলিং ৩ হাজার ৯০৩ টিইইউএস, যা আগের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। এটি বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের ইতিহাসে একটি মাইলফলক।
গত ২৬ আগস্ট কনটেইনার হ্যান্ডলিং নিয়ে একটি অ্যানালাইসিস করা হয়। ০৭ জুলাই সিডিডিএল দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ৪৯ দিনে মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৯৩১ টিইইউস। সিডিডিএল দায়িত্ব নেওয়ার আগের অপারেটরের ৪৯ দিনের (১৯ মে থেকে ৬ জুলাই) মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ২৭৬ টিইইউএস। অর্থাৎ সিডিডিএল দায়িত্ব নেওয়ার পর ৪৯ দিনে কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেড়েছে ৪৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ।
বন্দরের সার্বিক কার্যক্রম বেগবান করতে বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের বিকল্প নেই। সিডিডিএল বন্দরের অপারেটর হিসেবে অপারেটিংয়ের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভবিষ্যৎ অপারেটরদের কাছে এটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।
চট্টগ্রাম ড্রাইডকের এ কার্যকর ভূমিকা দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ ছাড়া, এনসিটির কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।