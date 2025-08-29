বেনাপোলে জবাই করে গরু ব্যবসায়ি মিজানকে হত্যা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বেনাপোল থেকে আনিছুর রহমান: বেনাপোলে গভীর রাত্রে মিজানুর রহমান (৪২) নামে এক গরুর ব্যবসায়িকে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বেনাপোল পৌরসভার ৮নং ছোট আঁচড়া ওয়ার্ডে মিজানুর রহমানের নিজ বাড়িতে এ রহস্যজনক নৃশংশ হত্যা কান্ড ঘটে। তবে সে সাপ্তাহিক ছুটির দিন কসাইয়ের কাজও করত। ঘটনাস্থলে বেনাপোল পোর্ট থানা ওসি রাসেল মিয়া পরিদর্শন করেছে। এবং লাশ উদ্ধার করে যশোর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) রাত আনুমানিক আড়াইটার সময় এ ঘটনা ঘটে তার নিজ বাড়িতে। মিজানুর রহমান পোর্ট থানার ছোটআঁচড়া গ্রামের হানিফ সরদারের ছেলে।

নিহতর স্ত্রী বলেন, সে নিয়ম মাফিক প্রতি শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে গরু জবাই করতে যায়। আজ রাত্রে বাড়ির প্রাচীরের বাইরে থেকে ভ্যান চালক এর ডাকাডাকির শব্দে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি উঠানে তার স্বামী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। পরে সে চিৎকার এবং কান্নাকাটি করলে মানুষ জন ছুটে আসে তাদের বাড়িতে।

ছোটআঁচড়া গ্রামের ইউনুচ আলী বলেন মিজানুর রহমান একজন গরু ব্যবসায়ি। তবে সে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার গরু জবাই (কসাই) এর কাজ করত। নিয়ম অনুযায়ী মিজান এর মহাজন রাত ২ টার দিকে ফোন দিলে তার সাথে মহাজনের কথা হয়। এরপর দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে মহাজন তাকে আবারও ফোন দিয়ে মিজানের সাথে কথা বলতে পারে না। এরপর তিনি ভ্যান চালককে পাঠায়। ভ্যান চালক ডাকাডাকি করলে যখন মিজান কথা না বলে তখন তার বড় ভাই জুলু মিয়া উঠে আসেন। এসময় বাড়ির মধ্যে থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় তারা। পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি জবাই করা অবস্থায় মিজানুর রহমান পড়ে আছে।

স্থানীয়রা জানায় মিজানুর একজন ভাল মানুষ। গ্রামে কারো সাথে তার কোন ঝামেলা মারামারি গেঞ্জাম নাই। এ হত্যাকান্ড রহস্যময় বলে স্থানীয়রা জানায়।

বেনাপোল পৌর সভার ছোটআঁচড়া বিএনপির সাধারন সম্পাদক ইসরাফিল সরদার বলেন, মিজানুর রহমান এর ছোট ভাই রাত ৪ টার দিকে ফোন দিয়ে জানায় মিজানকে হত্যা করা হয়েছে জবাই করে। এরপর আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে পুলিশকে খবর দেই। পুলিশ এসে সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ দেখেন এবং লাশের পাশের থেকে একটি ধারালো ছুরি উদ্ধার করে। তবে এই হত্যাকান্ড রহস্যজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বেনাপোল পোর্ট থানার এস আই রাশেদ বলেন খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ময়ানতদন্তর জন্য লাশ যশোর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: রাসেল মিয়া বলেন লাশ উদ্ধার করে যশোর মর্গে পাঠানো হয়েছে। কে বা করা এ হত্যা কান্ড ঘটিয়েছে তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।

