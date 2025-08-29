বেনাপোলে র‌্যাবের অভিযানে ৮৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানা এলাকায় সিপিসি-৩, র‌্যাব-৬ (যশোর) এর অভিযানে ৮৫ কেজি গাঁজাসহ এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট ২০২৫) রাতে শার্শা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মানকিয়া (পূর্ব পাড়া) এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

র‌্যাব সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল ওই এলাকার লাল্টু নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে সিঁড়ির নিচে রাখা চারটি বস্তা থেকে মোট ৮৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৭ লাখ টাকা।

এসময় ঘটনাস্থল থেকে একজনকে গ্রেফতার করে র‌্যাব সদস্যরা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে গাঁজা সংগ্রহ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানায় র‌্যাব।

সিপিসি-৩, র‌্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. রাসেল বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো মাদক পাচারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। আমাদের গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে এ ধরনের মাদকচক্রের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।”

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করে তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র‌্যাব আরও জানায়, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
গাজার এ চালানের সাথে একজন আটক হলেও র্যাব জানায়, আটককৃত ব্যাক্তির বয়স ১৮ বছরের কম হওয়ায় আইনগত ভাবে সাংঘর্ষিক হওয়ায় নাম প্রকাশে বাধা রয়েছ।

