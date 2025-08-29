রূপদিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধ চাচাতো বোন’কে পিটিয়ে জখম, থানায় অভিযোগ!

রাসেল মাহমুদ: যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে এক নারীসহ তিনজনকে মারপিট করে আহত করেছে চাচাতো ভাই ও ভাতিজা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মোছাঃ খায়রুন নেছা (১৮) কোতয়ালী মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
অভিযোগে বলা হয়, খায়রুন নেছার দাদা জীবিত অবস্থায় তার পিতা রফিকুল ইসলামের নামে ২০ শতক জমি লিখে দিয়ে যান। দাদার মৃত্যুর পর থেকে চাচাতো ভাই সোহেল (৪০) ও তার ছেলে রাসেল (১৬) ওই জমি নিজেদের নামে লিখে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করে আসছে।
এতে রাজি না হওয়ায় তারা বিভিন্ন সময় ভুক্তভোগীদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিলেন। গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে অভিযুক্তরা ভুক্তভোগীর বাড়িতে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। বাধা দিলে তারা খায়রুন নেছা’কে কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে আহত করেন। এক পর্যায়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা ও পরিহিত কাপড় টেনে শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটায় বলে উল্লেখ করেন।
এ সময় ধারালো দা দিয়ে মাথায় কোপ মারলে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। তবে দ্বিতীয়বার কোপে মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়। খায়রুন নেছার মা মোছাঃ মরজিনা বেগম (৫৫) ও চাচাতো বোন মোছাঃ রেহেনা বেগম (৪৫) ঠেকাতে গেলে তাদেরকেও পিটিয়ে আহত করা হয়। স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতরা যশোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। এ বিষয়ে যশোর কোতয়ালী মডেল থানায় ভুক্তভুগী নিজে একটি “লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি নরেন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কবির হোসেন’কে তদন্ত ভার দেয়া হয়েছে।