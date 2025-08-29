আরএম সাইফুল আলম মুকুলের ২৭তম হত্যাবার্ষিকী কর্মসূচি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: ৩০ আগস্ট শনিবার অকুতোভয় কলম যোদ্ধা, সাহসী সাংবাদিক দৈনিক রানারের সম্পাদক আরএম সাইফুল আলম মুকুলের ২৭তম হত্যাবার্ষিকী।
দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যশোর সাংবাদিক ইউনিয়ন (জেইউজে)।
কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ৩০ আগস্ট শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় কালো ব্যাজ ধারণ, সকাল ১১টায় শোক র্যালি ও শহীদের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।
এসকল কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের জন্য জেইউজে’র সকল সদস্যের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, জেইউজে সভাপতি সাজেদ রহমান ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন।