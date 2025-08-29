যশোরে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার, এক যুবক গ্রেফতার

যশোরের কেশবপুর থেকে চুরি যাওয়া একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গত ২৫ আগস্ট দুপুরে সাতক্ষীরা সদর থানার বাসিন্দা ও কেশবপুরে কর্মরত ফারুক হোসেন সাগরদাড়ী ইউনিয়নের বাশবাড়িয়া গ্রামের একটি মসজিদে নামাজ পড়তে যান। তিনি তার ডিসকভার ১১০সিসি মোটরসাইকেল মসজিদের পাশে তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে গেলে সেটি চুরি হয়।
ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার রওনক জাহানের নির্দেশে ডিবি পুলিশ তদন্ত শুরু করে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নজরদারি চালিয়ে ২৮ আগস্ট রাতে যশোর সদরের মুড়লী মোড় এলাকা থেকে আব্দুল্লাহ বিন জিহাদ (২২) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আব্দুল্লাহ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার বস্তপুর গ্রামের মোজাফ্ফর-শেফালি দম্পতির ছেলে। বর্তমানে তিনি যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা ইউনিয়নের ঘোপ দুর্গাপুর এলাকায় বসবাস করছিলেন।
পুলিশ জানায়, তাকে ২৯ আগস্ট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে
একটি কালো রঙের ডিসকভার ১১০সিসি মোটরসাইকেল।