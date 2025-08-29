খুলনা বিভাগীয় কারাতে ড্যান গ্রেডিং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

শুক্রবার খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের জিমনেসিয়াম এ বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সহযোগিতায় খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে কারাতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ড্যান গ্রেডিং পরীক্ষা -২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টু, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি বেগম রেহানা আখতার, সভাপতিত্ব করেন খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আলীমুজ্জামান,
উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা সাবেক যুগ্ন সম্পাদক জি এম রেজাউল ইসলাম, বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের কোর্চ আফজাল হোসেন, বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন খুলনা জেলা সভাপতি এম এ হাসান,
বাংলাদেশ সোতোকান কারাতে দো কিউ কাই এসোসিয়েশনের খুলনা বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাসান টুটুল , যশোর জেলা কারাতে এসোসিয়েশনের সদস্য কাজী ইকবাল হোসেন, কারাতে কোর্চ রফিকুল ইসলাম, আকবর আলী, শরিফুল ইসলাম। উক্ত ড্যাম গ্রেডিং পরীক্ষায় ছেলে মেয়ে সহ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।