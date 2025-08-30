গণঅধিকারকর্মীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিচার্জ, নুর-রাশেদসহ আহত ৫০

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর গণঅধিকার পরিষদ নেতা-কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে তাদের সরিয়ে দিয়েছে আইনশৃঙ্খবাহিনী। এতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর এবং দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সোয়া ৯টার দিকে বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ের সামনে এ লাঠিচার্জ করা হয়। এর আগে সন্ধ্যায় জাপা নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সন্ধ্যায় জাতীয় পর্টির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি সামলে নেন। কিন্তু গণঅধিকার পরিষদ সংবাদ সম্মেলন ডাকলে ফের উত্তেজনা ছড়ায়। তখন গণঅধিকার পরিষদ নেতা-কর্মীদের সরে যেতে সময় বেঁধে দেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপর পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে নুরসহ অন্তত ৫০ জন আহত হয়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় নুরকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ দাবি করেন, গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর জাপা ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলার প্রতিবাদে তারা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। পরে পুলিশ তাদের ওপর হামলা চালায়।
এদিকে রক্তাক্ত অবস্থায় নুরুল হক নুরকে নিকটস্থ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আর রাশেদ খানসহ আটজন নেতা-কর্মী ও পুলিশ সদস্য আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
ঢামেকে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের মধ্যে রাশেদ খান ছাড়াও আছেন হাসান তারেক (২৮), ফারজানা কিবরিয়া (৩০), মইনুল ইসলাম (৩৫), মেহবুবা ইসলাম (৩০), পুলিশের পরিদর্শক আনিছুর রহমান (৪২), আবু বক্কর (৩০) ও তারেক আজাদ (২৫)
রাশেদ খান অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে যাইনি। কিন্তু জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা অতর্কিতভাবে আমাদের মিছিলে হামলা চালিয়েছে। আমাদের কার্যালয়ের সামনে এসে লাঠিপেটা করা হয়েছে’।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাকরাইল থেকে পুলিশ সদস্যসহ মোট আটজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। জরুরি বিভাগে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আহতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে সন্ধ্যায় জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। জাপার নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, মিছিল নিয়ে এসে তাদের ওপর হামলা করেছেন গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। তবে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, তারা মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় জাপার লোকজনই ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে উসকানি দিয়েছে।
সাবেক সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টি ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের আমলে অনুষ্ঠিত সব বিতর্কিত নির্বাচনেই অংশ নিয়েছে। নজিরবিহীনভাবে তারা যেমন সংসদের বিরোধীদল ছিল, তেমনি অংশ নিয়েছে সরকারের মন্ত্রিসভায়ও।
গণঅধিকার পরিষদসহ কিছু রাজনৈতিক দলের দাবি, ফ্যাসিবাদী শাসনকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে জাপা সহযোগীর ভূমিকায় ছিল। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের পাশাপাশি জাপারও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।