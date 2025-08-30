২৭ বছরেও ন্যায়ের আলো দেখেনি সাহসী সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুলের আত্মা

রাজীব হোসেন: যশোরের বুক চিরে রক্ত ঝরেছিল, আজও শুকোয়নি সেই ক্ষত দীর্ঘ ২৭ বছরেও সাহসী সাংবাদিক ও দৈনিক রানার সম্পাদক আর এম সাইফুল আলম মুকুল হত্যার বিচার হয়নি। ১৯৯৮ সালের ৩০ আগস্ট রাতে যশোর শহরে বোমা হামলায় নিহত হন তিনি। সাংবাদিক সমাজ, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা মনে করেন রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়া ও তদন্তের গড়িমসির কারণে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও অন্ধকারে।

১৯৯৮ সালের সেই রাতে পত্রিকা অফিস থেকে কাজ শেষে রিকশাযোগে বাসায় ফিরছিলেন মুকুল। শহরের চারখাম্বা চিরুনি কলের সামনে ওঁৎ পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা কাছ থেকে বোমা হামলা চালায়। এক ঝলক আগুন আর বিস্ফোরণে। মুহূর্তেই বিদ্ধ হয় তাঁর বুক, ছিন্নভিন্ন হয় জীবন। বিস্ফোরণে তাঁর বুকে একাধিক স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

সাহসী ও আপোষহীন সাংবাদিকতার জন্যই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে মনে করেন সহকর্মীরা। রানার তখন বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় ও নির্ভীক পত্রিকা ছিল। দুর্নীতি ও অপরাধ নিয়ে নির্ভয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতেন মুকুল। সম্পাদকীয় ও কলামে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব থাকতেন।

ঘটনার পর তৎকালীন সরকার সঠিক বিচারের আশ্বাস দিয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার অদলবদল হয়েছে বারবার, এমনকি সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দুই বছর ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু কোনো সরকারই মুকুল হত্যার সঠিক বিচার নিশ্চিত করতে পারেনি।
বছরের পর বছর মামলার তদন্ত ঘুরপাক খেয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও গড়িমসি বিচার প্রক্রিয়াকে অচল করে রেখেছে বলে অভিযোগ সাংবাদিকদের।

আজ শনিবার সকালে মুকুলের ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যশোর প্রেসক্লাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। সাংবাদিকরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। প্রেসক্লাবে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রেসক্লাব যশোর, সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোর, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
সাংবাদিক নেতারা বলেন, “সাইফুল আলম মুকুল ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ ও সাহসী সাংবাদিক। তাঁর রক্ত বৃথা যেতে পারে না।” তারা অবিলম্বে হত্যাকারীদের বিচার কার্যকর করার দাবি জানান।

স্থানীয়রা বলছেন, দীর্ঘদিনেও বিচার না হওয়ায় মানুষ এখন হতাশ। আগের মতো বড় কর্মসূচি আর দেখা যায় না। এখন ছোট পরিসরে স্মরণসভা আর দোয়া মাহফিলে সীমাবদ্ধ থাকে প্রতিবাদ। যশোরবাসীর একাংশের মন্তব্য—“মুকুল হত্যার বিচার হয়তো আর কখনোই হবে না।”

