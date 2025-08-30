ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, রুখে দেওয়ার শক্তি কারও নেই: সালাহউদ্দিন আহমেদ

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রমজানের আগেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, রুখে দেওয়ার শক্তি কারও নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে জেলা শহরের ঐতিহাসিক মোক্তারপাড়া মাঠে বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, যারা সংবাদ সম্মেলন করে বলেন যে পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন করতে দেবেন না, আমি তাদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার করে বলতে চাই—আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন রুখে দেওয়ার কারও শক্তি নেই।
তিনি আরও বলেন, সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (২) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আসনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু কোথাও পিআর পদ্ধতির উল্লেখ নেই।
গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে আমরা রক্ত দিয়েছি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতান্ত্রিক ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে, তা সমুন্নত রাখতে হবে।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ড. রফিকুল ইসলাম হিলালীর সঞ্চালনায় সম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ আলমগীর হাসান, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামালসহ অন্যরা।
বিকেলে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সর্বশেষ জেলা বিএনপির সম্মেলন হয়েছিল ২০১৪ সালের ২৫ অক্টোবর। আর বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছিল ২০১৯ সালের ৬ আগস্ট।