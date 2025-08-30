জামায়াত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়

বেনাপোল প্রতিনিধি: গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দুনীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যায়ে বেনাপোলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এক বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামাত ইসলামি বেনাপোল পৌর শাখার উদ্যোগে এ গনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বেনাপোল পৌর শাখার সভাপতি মাওলানা মোঃ রিয়াছাত আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আজিজুর রহমান।
শনিবার (৩০ আগস্ট ২০২৫) বিকেল ৩টায় বেনাপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান অতিথির বক্তব্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য ও যশোর-১ (শার্শা) আসনের সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী মাওলানা মোঃ আজিজুর রহমান।তিনি বলেন, “ফ্যাসিবাদী সরকারের দমন-পীড়ন, গুম, মামলা, হামলা ও চাঁদাবাজি দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার গঠন করলে বিরোধী দলের জন্যও ন্যায্য সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ফ্যাসিবাদী শাসন আর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চায়।”
তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরও বলেন, “যদি জনগণ আমাকে সেবা করার সুযোগ দেয়, তবে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। নারীরা যেন নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে, সেদিকেও নজর দেওয়া হবে। পাশাপাশি খাল ও নদী অবৈধ দখলমুক্ত করা এবং বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা হবে।” বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন, “আজিজুর রহমানকে শক্ত হাতে সমর্থন দিয়ে বিজয়ী করতে হবে, যাতে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে।”
যশোর জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক গোলাম কুদ্দুস বলেন,“৫ আগস্টের পর যারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে এবং নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তাদের বিচার আজও হয়নি। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে দেশের জনগণ প্রকৃত প্রতিনিধিদের ভোট দিতে পারবে এবং সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি থেকে মুক্ত হতে পারবে।”
বেনাপোল পোর্ট থানা জামায়াতের আমির মোঃ রিজাউল ইসলাম বলেন,“বাংলাদেশ অবশ্যই নির্বাচন চায়, তবে সঠিক সংস্কার ছাড়া কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না।বেনাপোল পোর্ট থানা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা ইউসুফ আলী বলেন, “আমরা আর ফ্যাসিবাদী শাসন মেনে নেব না। প্রয়োজনে দেশের জন্য আবারো রক্ত দিতে প্রস্তুত।”
বাংলাদেশ ছাত্রশিবির, বেনাপোল পোর্ট থানার সভাপতি মেহেদী সমাবেশে বলেন, “১৭ বছর শহীদদের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। বাংলাদেশ যখন মুক্ত হলো, তখনও অনেক পরিবার অবমূল্যায়িত হয়েছে। ছাত্রশিবির সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে রাজপথে থাকবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রায়।”
সমাবেশে “সৎ লোকের শাসন চাই, দাঁড়িপাল্লায় আপনার মূল্যবান ভোট দিন” স্লোগান দিয়ে কর্মীদের উজ্জীবিত করা হয়। সমাবেশে স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের অসংখ্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।