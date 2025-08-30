বিএসএফের গুলিতে প্রাণ হারালেন বাংলাদেশি যুবক, আহত আরও ৪

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ডোনা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন এক বাংলাদেশি যুবক। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে ঘটনাটি ঘটলেও শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল পর্যন্ত নিহত যুবকের মরদেহ ফেরত আনা সম্ভব হয়নি।

নিহত যুবকের নাম আব্দুর রহমান (২৫) বলে জানা গেছে। তিনি কানাইঘাট উপজেলার আটগ্রাম বড়চাতল (বাকুরি) গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। তাদের জামিল আহমদ, হুসেন আহমদ, আয়নুল হক এবং জুমিল আহমদ বলে জানা গেছে। তবে, তাদের বিস্তারিত পরিচয় এখনও অজানা রয়ে গেছে।

স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শুক্রবার রাতে কয়েকজন যুবক চোরাচালানের কাজে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করলে বিএসএফ গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আব্দুর রহমান। নিহতের মরদেহ এখনও ভারতের ভেতরে পড়ে রয়েছে।

এ বিষয়ে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আউয়াল বলেন, খবর পাওয়ার পরই বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। নিহত যুবকের নাম-পরিচয় নিশ্চিত করা গেছে। মরদেহ ভারতের ভেতরে থাকায় সেটি ফেরত আনার প্রক্রিয়া চলছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ চলছে। নিহতের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

 

