৫ দিনের মধ্যে যুক্তরাজ্যের ভিসা পাবেন বাংলাদেশিরা

ভিসার জন্য আবেদন করার পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে বাংলাদেশিরা যুক্তরাজ্যের ভিসা পাবেন। তবে এই সেবা পেতে ভিসা আবেদন ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ৫০০ পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।

বার্তায় বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের প্রায়োরিটি ভিসা সেবা এখন বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। প্রায়োরিটি ভিসা সাধারণত ৫ কর্মদিবসের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এই সেবা পেতে, আবেদন ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ৫০০ পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে।

‘প্রায়োরিটি ভিসা সেবা’র বিস্তারিত জানতে এই লিঙ্কে যেতে বলা হয়েছে: https://www.gov.uk/faster-decision-visahttps://www.gov.uk/faster-decision-visa-settlement -settlement

