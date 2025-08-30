ভিপি নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে যশোর বিক্ষোভ মিছিল

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে যশোরে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। শনিবার বিকালে চৌরাস্তা মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। তারপর মিছিলটি শহরের চিত্রামোড়, দড়াটানা, ভৈরবচত্ত্বরসহ বিভিন্ন সড়কে প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলে অংশ নেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল, ইসলামী আন্দোলনের জেলা সভাপতি মিয়া আব্দুল হালিম, এনসিপির সংগঠক নুরুজ্জামান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক শোয়াইব হোসেন, যশোর জেলা গণঅধিকার পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক এমডি আব্দুল্লাহ, স্বাস্থ সম্পাদক মফিজুর রহমান, অর্থ সম্পাদক রাশিদুর রহমান নিউটন, দপ্তর সম্পাদক পারভেজ মাহিন, প্রচার সম্পাদক এহসানুল করিম হিলেম,

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাওন রহমান, সদর উপজেলা শাখা সাধারণ সম্পাদক শাকিল মল্লিক টিপু, যুব অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা শাহাবুদ্দিন শান্ত, শ্রমিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির মুরাদ, যুব অধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আপন মাহমুদ মিলন, ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে নেতাকর্মীরা যশোর জেলা জাতীয় পাটির অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেন। অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে জাতীয় পার্টির নিবন্ধন বাতিল করার দাবি করেন

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR