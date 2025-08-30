যশোরে বিএসপির কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

যশোরে কবি পরিবারের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শনিবার বিকেলে প্রেসক্লাব যশোরে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহী সাহিত্য পরিষদ (বিএসপি) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আছাদুজ্জামান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) খান মাসুম বিল্লাহ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, যশোর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক মোফাজ্জেল হোসেন, দৈনিক রেড নিউজ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক অ্যাড. শেখ তাজ হোসেন তাজু, রূপালি ব্যাংকের অ্যাসিটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার শহিদুল ইসলাম, কবি ও গীতিকার কাসেদুজ্জামান সেলিম, কবি ও গবেষক ড. শাহনাজ পারভীন, দৈনিক যুগান্তরের ব্যুরো প্রধান তৌহিদ জামান, বিদ্রোহী সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য আলমগীর কাইয়ুম।
বিএসপির সভাপতি কবি আহমদ রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি কবি নূরজাহান আরা নীতি
সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা মুন্না’র উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, সাবেক সভাপতি এডিএম রতন, সাংবাদিক নেতা শহিদ জয়, আমির হোসেন মিলন, সঞ্জয় নন্দী, ভদ্রাবতী বিশ্বাস, আতিয়ার রহমান, কাজী নূর, শরিফুল আলম, অরুণ বর্মন প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মো. আছাদুজ্জামান বলেন, আজ সিলেবাসের বই পড়ে ভাল লিখলে পরীক্ষার ফলাফল ভাল হবে। একদিন ভাল চাকরিও হবে। কিন্তু মানুষ হতে হলে সিলেবাসের বই পড়লে হবে না। তার জন্য বেশি করে বই পড়তে হবে। বই পড়ার কোন বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী সাহিত্য পরিষদ পরিবারের ২৮ কৃতী শিক্ষার্থী এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মানি (প্রাইজবণ্ড) প্রদান করা হয়েছে।