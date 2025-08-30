চৌগাছা পাশাপোল ইউনিয়ন বিএনপির কর্মীসভা

শ্যামল দত্ত চৌগাছা যশোর প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় পাশাপোল ইউনিয়ন বিএনপির কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩০আগস্ট)বিকাল ৪ টার ঈদগা মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপোল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ড.জহরুল হকের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিজানুর রহমান খান।
উপজেলা বিএনপির শ্রম বিষয়ক সম্পাদক শরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জহরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও হাকিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মাসুদুল হাসান, উপজেলা বিএনপির সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইউনুচ আলী দফাদার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক ও এড্যাঃ আলীবুদ্দিন খান, পৌর বিএনপির সভাপতি সেলিম রেজা আওয়ালীয়ার,
যশোর জেলা মহিলা দলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আলেয়া বেগম,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক এম মান্নান ও সদস্য সচিব আরিফুল ইসলাম অসিম, কৃষক দলের সভাপতি আজগার আলী, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসান ও সদস্য সচিব আবু বকর,ছাত্রদলের আহবায়ক জসিম উদ্দিন ও সদস্য সচিব ইনামুল হাসান রকি,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পাশাপোল ইউনিয়ন বিএনপির সহ সভাপতি আব্দুর রহিম,
সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, পৌর যুবদলের আহবায়ক সালাউদ্দিন ও সদস্য সচিব মঈন উদ্দিন মঈন, স্বরুপদাহ ইউনিয়ন সভাপতি জহরুল ইসলাম বাবু, উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক সাইফুল ইসলাম, যশোর জেলা ছাত্রদলের যগ্ন সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান শয়ন,পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক মিকাইল হোসেন, পাশাপোল ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি সোহানুর রহমান, পাশাপোল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুস সামাদ,ইউনিয়ন মহিলা বিএনপি সহ ইউনিয়ন বিএনপি, যবদল,কৃষকদল,স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।