একটি গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের জন্য একটি গোষ্ঠী চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার বিকালে ময়মনসিংহ টাউন হলের তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের প্রথম জাতীয় প্রতিনিধি সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন।সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, দেশে একটা চক্রান্ত চলছে। ভবিষ্যতে যে নির্বাচন হওয়ার কথা, সেই নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য একটি গোষ্ঠী চেষ্টা করছে। একটি উগ্রবাদ গোষ্ঠী বিভিন্ন উগ্রবাদের কথা বলে মানুষকে বিভক্ত করতে চাচ্ছে, বিভাজন সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

‘আমাদের সবার দায়িত্ব হবে- একসঙ্গে ঠিক একাত্তর সালে যেমন আমরা লড়াই করেছিলাম আমাদের ভূখণ্ডের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, সার্বভৌমত্বের জন্য, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সেইভাবে আমরা আজ আমাদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করব, লড়াই করে যাব’।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আজ একটা ভয়াবহ দানবীয় ফ্যাসিস্ট সরকারের দীর্ঘ নির্যাতনের শাসনের পর একটা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সুযোগ পেয়েছি নতুন বাংলাদেশ তৈরির। আমাদের বিশ্বাস আছে, আমাদের নেতা তারেক রহমান এখন পর্যন্ত যে কাজ করেছেন, তাতে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে এবং সবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মৃগেন হাগিদগের সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য ফ্রন্টের সভাপতি বিজন কান্তি সরকার, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল আলম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ ও অ্যাডভোকেট ওয়ারেস আলী মামুন, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন বাবুল, উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ কালাম, মহানগর বিএনপির আহ্বায়র অধ্যাপক একেএম শফিকুল ইসলাম, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব রোকনুজ্জামান সরকার, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের ভাইস চেয়ারম্যান সুভাস চন্দ্র বর্মণ প্রমুখ।

এর আগে দুপুরে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে ১৫ জন আদিবাসী তরুণীর একটি দল তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে।

এ সময় প্রধান অতিথি তারেক রহমানকে বিভিন্ন সমতল জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উত্তরীয় ও বিভিন্ন উপহার তুলে দেওয়া হয়। খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সহধর্মিণীকেও উপহার তুলে দেওয়া হয়। পরে প্রধান অতিথির পক্ষ থেকে সমতলের নারীদের মাঝে ২৬টি সেলাই মেশিন তুলে দেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

অনুষ্ঠানে ৩৭টি সমতল জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা স্ব-স্ব এলাকার নৃত্য পরিবেশন করে। সমাবেশকে ঘিরে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। সমাবেশে দেশের সমতল অঞ্চলের ১২টি জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সহ-সভাপতি বিধান কৃষ্ণ বর্মণ, অঞ্জন কুমার চিছাম, ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অখিল চন্দ্র কোচ, মৌলভী বাজার জেলা কমিটির সভাপতি পরিক্ষীত দেব বর্মা, সহ-সভাপতি হিরণ কুমার সিংহ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আদিবাসী লেখক সঞ্জিব দ্রং, আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা প্রমোদ চন্দ্র বর্মণ, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইউজিন নকরেক, ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি বিপুল হাজং, খাসিয়া জনগোষ্ঠী ও গবেষক, মানবাধিকার কর্মী হিরামন হেলেনা তারাং, বানাই জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকার কর্মী রিপন চন্দ্র বানাই, বাংলাদেশ হদি কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কুমার সিংহ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি সুমেন বেসরা, গাসু ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক জানকি চিসিম প্রমুখ।

