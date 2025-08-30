শার্শায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের পৃথক কর্মি সভা অনুষ্ঠিত

বাগআঁচড়া (যশোর) প্রতিনিধিঃ-বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলকে গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষে যশোরের শার্শায় পৃথক দুটি কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৩০ আগষ্ট) বিকালে উপজেলার পুটখালী ইউনিয়নের বারোপোতা মাদ্রাসা মাঠ প্রাঙ্গণে ও সন্ধ্যায় বেনাপোল ইউনিয়নের পৌর বিয়ে বাড়ী কমিউনিটি সেন্টারে পৃথক দুটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মি সভায় শার্শা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান রিপনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সেলিম হোসনে আশার সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব রাজেদুর রহমান সাগর।

বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর জেলা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক শামীম রেজা অর্ণব ও শফিকুল ইসলাম জয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াসী উদ্দিন, ইকরাজ আহমেদ রাজ, এস এম আবদুল হক, সাজেদুর রহমান সবুজ, আবু বক্কর সিদ্দিকী মিলন, মনিরুজ্জামান মনিসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসা নেতৃবৃন্দ।

