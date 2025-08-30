যশোরে দুই অনলাইন জুয়াড়ী এজেন্ট গ্রেফতার

যশোর খাজুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ দুই জনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছে থাকা অনলাইন জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত ০৩টি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন এবং ১৭ টি সীম কার্ড জব্দ করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃত হলেন-কোতয়ালী থানাধীন তেজরোল গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক ছেলে রাজিব হোসেন এবং একই বাঘারপাড়া থানার তেলীধান্যপুরা গ্রামের আয়ুব হোসেন ছেলে হোসেন আলী।
ডিবি পুলিশের (এএসআই) আজাহারুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর কোতয়ালী থানাধীন খাজুরা মেইনরোড বাসস্ট্যান্ড থেকে জহুরপুর বাজারগামী পাকা রাস্তার পাশে “আরিয়ান টেলিকম” নামক দোকানের সামনে হতে আসামী রাজিব হোসেন ও হোসেন আলী অনলাইন জুয়া খেলার দুই এজেন্টকে গ্রেফতার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষণাকৃত বিভিন্ন নামীয় বেটিং এজেন্ট, জুয়ার সাইট মাধ্যমে অবৈধভাবে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লেনদেন ও ই-ট্রানজেকশন এর মাধ্যমে অবৈধ অনলাইন জুয়ার ব্যবসা করে আসছে। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে যশোর কোতয়ালী মডেল থানায় মামলা দিয়ে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ধারা ২০ অনুযায়ী অনলাইন জুয়া খেলা, জুয়া সংক্রান্ত অ্যাপ বা পোর্টাল তৈরি ও প্রচারণা চালানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের জন্য ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড প্রযোজ্য। তারপরও থেমে নেই এই ব্যবসা। অর্থলোভী ও অভিনব প্রলোভন দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা।
এমনই আরও দুটি এজেন্টের সন্ধান মিলেছে বেনাপোল এলাকায়। বেনাপোল কলেজপাড়া এলাকার ইকবাল ও বেনাপোল চুড়িপট্টি এলাকার রমজান। তারা রাতারাতি এই জুয়ার এজেন্ট চালিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনলাইনে জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা এমনকি শিক্ষাথর্ীরা এই জুয়া খেলাই আসক্তি হয়ে আত্মহত্যার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। ডিবি পুলিশের এমন অভিযানকে গণমাধ্যমকমর্ীরা সাধুবাদ জানিয়েছে।