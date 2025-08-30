যশোর রেলগেটের আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী বিজরী আটক

যশোরের রেলগেট এলাকার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী বিজরী সুলতানা বিথিকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। শনিবার দুপুর আড়াইটায় রেলগেট মাইক্রোস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ৩০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। আটক বিজরী রেলগেট রায়াপাড়ার জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।
ডিবি জানায়, তাদের কাছে খবর আসে যে একজন মাদকসহ অবস্থান করছেন। তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে তার হাতে থাকা একটি পলিথিন ব্যাগ থেকে ৩০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে জিজজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন।
এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করাদ হয়েছে। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তার বিরুদ্ধে এরআগেও মাদকের মামলা রয়েছে।