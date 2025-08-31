আহত নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন খালেদা জিয়া, জানালেন নিন্দা

কাকরাইলে হামলার ঘটনায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের সার্বিক খোঁজ নিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে তার খোঁজ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
এ বিষয়ে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, হামলায় আহত নুরুল হক নুরের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন খালেদা জিয়া। তিনি ঘটনার নিন্দা জানান এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
শায়রুল কবির আরও বলেন, নুরের দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে খালেদা জিয়া তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছেন।