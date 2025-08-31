যশোরের শার্শায় ৩০ জামায়াত কর্মীর বিএনপিতে যোগদান

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরের শার্শায় জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন একই পরিবারের পাঁচজনসহ মোট ৩০ জন নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন।

যোগদানকারীরা বাগআঁচড়া ইউনিয়নের টেংরা ৮ নং ওয়ার্ড জামায়াতের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

শনিবার রাতে জেলার শার্শা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বাগআঁচড়া বাজার এলাকায় বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ইউনিয়ন বিএনপির নেতা ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনের হাতে ফুল দিয়ে নেতাকর্মীরা জামায়াত থেকে করেন। যোগদানকারী ৩০ জন নেতাকর্মীদের মধ্যে অন্যতম রয়েছে,বাগআঁচড়া ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড টেংরা গ্রামের মৃত মুনসুর আলির পাঁচ ছেলে জামায়াত ইসলামীর কর্মী হাজী আনসার আলি,কাওছার আলি, লিয়াকত আলি,আবুজার আলী,আবুহার আলী, মৃত আব্দুল মাজেদ গাজি ছেলে আবু বক্কর মৃত আবেদ আলী গাজীর ছেলে আবু হাসান,মজনুর ছেলে মুকুল হোসেন,ও মৃত কচি সরদারের ছেলে অহিদ হোসেন।

এ সময় যোগদানকারীরা জানান,তারা দীর্ঘদিন জামায়াতের কর্মী ছিলেন। এখন স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিএনপিতে যোগদান করলেন। এসময় তারা আগামীর পথচলায় সকলের দোয়া ও ভালোবাসা কামনা করেন ।

বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, বিএনপিতে শনিবার রাতে জামাতের পরিবার-পরিজনসহ প্রায় ৩০ জন নেতাকর্মী যোগদান করেছে। তারা দীর্ঘদিন জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। জাতীয়তাবাদী দলের কার্যক্রমে এসব জামাতের নেতাকর্মীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা স্বেচ্ছায় বিএনপিতে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করে। পরে দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের নিয়ে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR