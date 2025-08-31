যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নারী পকেটমার আটক

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

যশোর জেনারেল হাসপাতালে চুরির সময় হাতে নাতে এক নারী পকেটমারকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রোববার বেলা ১১ টার পর হাসপাতালের আউটডোর বিভাগে।

আটক শিউলি ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ রেলস্টেশন এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আউটডোরে ডাক্তারদেখাতে আসেন মীর মোশাররফ হোসেন নামের এক ব্যক্তি। ওই নারী তার পাশে দাড়িয়ে কৌশলে তার প্যান্টের পকেটে থেকে টাকা উঠিয়ে নেন।

পরে পাশের একজন দেখে ফেলে। এরপর তিনি হাতে নাতে ধরে ফেলেন। দেখতে পান শিউলি তিনহাজার ২শ’২২ টাকা ছিনিয়ে নেন। পরে তাকে কোতোয়ালি থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল হাসনাত জানান, পুলিশ ওই নারীকে উদ্ধার করেছে।

