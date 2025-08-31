যশোরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যশোর জেলা বিএনপির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকেলে শহরের শিল্পকলা একাডেমীতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জি. রবিউল ইসলাম, মিজানুর রহমান খান, গোলাম রেজা দুলু, কাজী আজম, নগর বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী মুল্লুক চাঁদসহ দলীয় অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দলটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে। তারা অভিযোগ করেন, বর্তমানে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, বিএনপিই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে।