চৌগাছায় ধর্ষণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে নারীর আঙ্গুল কামড়িয়ে ছিড়েনিল এক যুবক

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছা উপজেলায় সুখপুকুরিয়া ইউনিয়নের আন্দুলিয়া গ্রামের দাকিল মাদ্রাসাপাড়ায় এক নারীর অনৈতিক কাজের জন্য খুব প্রস্তাব দেয় । কিন্তু ওই নারী রাজি হয়নি। এক পর্যায় তাকে ধর্ষণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে ওই নারীর আঙ্গুল কামড়ে ছিড়ে ফেলে। লোহমহর্ষক এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যসৃষ্টি হয়েছে। আন্দুলিয়া গ্রমে ব্যারাক অফিস পাড়ার আমিন উদ্দিন ছেলে তাহাজ্জত হোসেন ট্যানা (৪৫)। তাহাজ্জত ওরফে ট্যানা পালানোর চেষ্টা করলে গ্রামবাসী আটক করে থানা পুলিশ দেয়।
স্থানীয় ও ভিকটিম পরিবার জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই নারীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন ট্যানা। যা প্রত্যাক্ষান করায় বিভিন্ন ভাবে ক্ষতির পরিকল্পনা করে আসছিলো। রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর ২ টার ওই নারী বাড়িতে একা ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী ট্যানা ওই নারীর ঘরে ঢুকে ধর্ষণ চেষ্টা চালায়। এসময় ওই নারী চিৎকার দিলে ট্যানা ওই নারীর আঙ্গুল কামড়ে ধরে।
এতে করে নারীর আঙুল কেটে পরে যায়। পরে স্থানীয়রা চলে আসলে ট্যানা পালানোর চেষ্টা করে গ্রামবাসী তাকে হাতড়াতে ধরে পুলিশেরমকাছে র্সোপত করেন।ভিকটিম নারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। স্থানীয়রা এলাকার বাসীর দাবি অভিযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়েছেন।
চৌগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন জানান, খবর পাওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিক অভিযানে তাহজ্জত ওরফে ট্যানাকে আটক করেছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন।